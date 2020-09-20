Рабочая неделя встретит жителей Ленобласти ветреной и дождливой погодой

В Ленобласти будет дождливо Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая рабочая неделя в Ленинградской области будет дождливой. В ночь на понедельник в некоторых районах ожидаются осадки. Днем тоже не обойдется без капризов погоды – синоптики обещают умеренные, а местами кратковременные дожди.

- Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15 м/с, - передает ФГБУ "Северо-Западное УГМС". - Температура воздуха ночью достигнет 6-11 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Также, несмотря на то, что урагана ждать не следует, региональное управление МЧС просит жителей быть внимательнее на дорогах из-за повышенного риска ДТП. Осторожнее стоит быть и тем, кто намерен выходить на воду – 21-22 сентября вероятность происшествий в акваториях Ленинградской области также будет выше.