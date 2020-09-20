Дети, которые попали в реанимацию после отравления хлором в бассейне, переведены в обычную палату

Все дети сейчас в общей палате Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое детей, которые накануне оказались в реанимации после отравления хлором, сейчас чувствуют себя лучше. Обоих пострадавших уже перевели в обычную палату. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

- Оба пострадавших в бассейне ребенка переведены из отделения реанимации в обычную палату. У остальных детей также положительная динамика, все остаются под наблюдением врачей, - отметили в комитете.

Напомним, накануне, в одном из фитнес-центров на улице Ярослава Гашека, дети отравились парами хлора. Всего пострадали 8 юных спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет, однако в больницу попали только пятеро из них. Двое сначала находились в реанимации, но теперь все ребята размещены в обычных палатах. Как отмечают врачи, прогноз у всех детей благополучный. Как только дети поправятся. Всех их отпустят домой