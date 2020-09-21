Легковушка снесла ограждение на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге

Авто врезалось в ограду на Пискаревском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге утром в понедельник, 21 сентября 2020 года, произошло ДТП с участием легковушки и ограждения. Машина на большой скорости вылетела на участок тротуара с забором, разделяющий автомобильные потоки, и застряла.

- На Пискаревском проспекте перед Металлистов. Таксист, судя по всему, уснул и проснулся в ограждении, - написал в социальной сети очевидец.

Предположение о том, что водитель уснул за рулем, не подтверждено. Другие пользователи сети решили, что виной аварии могла стать колея на дороге, мокрая после дождя. Возможно, водитель просто потерял управление.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. Сейчас на месте работаю сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Тем временем, из-за ДТП образовался небольшой на дороге, дополнив 7-балльные пробки в Петербурге.