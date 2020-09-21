Похитителей велосипедов в Приморском районе Санкт-Петербурга отправили в тюрьму

Двое петербуржцев осуждены за хищения велосипедов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 21 сентября 2020 года, прокуратура Санкт-Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух похитителей велосипедов. Мужчины в течение двух месяцев орудовали в Приморском районе, воруя транспорт, а затем продавая его, чтобы обогатиться.

- Суд установил, что подсудимые, вступили между собой в преступный сговор и с целью личного обогащения с мая по июнь 2020 года тайно похищали велосипеды различной стоимости на территории района, вплоть до 40 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

В итоге, когда воров поймали, было возбуждено уголовное дело. Суд признал подсудимых виновными. Одному назначил наказание в виде шести месяцев в колонии-поселения, второму - 2 года в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что ранее прокуратура возбудила уголовное дело в связи с серьезным загрязнением почвы в Петербурге.