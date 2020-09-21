Петербургский космонавт показал фото северного сияния с Венерой из космоса

Петербургский астронавт показал фото северного сияния из космоса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Космонавт из Санкт-Петербурга Иван Вагнер, который сейчас находится на международной космической станции, показал завораживающий снимок северного сияния, сделанный со станции. В понедельник, 21 сентября 2020 года, на своей странице в социальной сети он опубликовал фотографию. Снимок уникален тем, что на нем можно разглядеть не только северное сияние, но и загадочную Венеру.

- Полярное сияние – пожалуй, одно из самых красивых атмосферных явлений... И вишенка на торте — это не просто сияние, а с восходом через него нашей соседки Венеры (в центре снимка), - пояснил Вагнер.

Также не фотографии в темном небе отчетливо можно разглядеть зодиакальное созвездие Рака и звездное скопление М44, так называемые «Ясли».

Напомним, что первое северное сияние в этом году можно было наблюдать в ночь на 14 сентября. Особо удачливые смогли поймать его в объективы своих камер.