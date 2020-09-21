Биолог объяснил нашествие огромных слизней в Санкт-Петербурге

Биолог Павел Глазков рассказал подробнее об огромных слизнях, которые атакуют город и область. Фото: vk.com/id2730611

Биолог и блогер Павел Глазков объяснил, почему Санкт-Петербург и Ленинградскую область атакуют неизвестные ранее огромные слизни. Напомним, про этих «террористов», пугающих дачников и прохожих, «Комсомолка» писала ранее. Эксперты предполагали, что рыжие создания могут быть ядовитыми, однако Глазков уверен, что они не опасны для человека.

По словам биолога, слизни хозяйничают в Санкт-Петербурге уже второй год, а, например, Германию терроризируют десятилетиями. Фото: vk.com/id2730611

- Слизь хоть и очень липкая и плохо отстирывается от одежды, но ядом для нас не является. В этом году наблюдается заметное увеличение численности этих животных, что связано, скорее всего, с аномально теплой зимой. В еде они неразборчивы, поедают все, что попадется на пути: растительные остатки, мертвых животных, фекалии, гниющую бумагу, дождевых червей, других улиток и даже птенцов, - пишет Павел Глазков на своей личной странице во «Вконтакте».

По словам биолога, слизней привлекает запах пива. Им и можно приманивать вредителей, а затем уничтожать.