МЧС предупреждает о сильном ветре в Санкт-Петербурге 22 сентября

МЧС предупреждает об усилении ветра. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей Северной столицы об усилении ветра. Резкие порывы обрушатся на город днем 22 сентября. При этом, в общем и целом, погода будет приятной - бабье лето пришло.

- По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22 сентября ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 16 метро в секунду, - сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели советуют горожанам убрать вещи со двора дома или с балконов квартир, закрыть окна и двери и быть осторожными при нахождении на улице. Все деревья, рекламные конструкции и прочие опасные места лучше обходить стороной.

Машину, чтобы ее не поило ветками, не стоит ставить под деревьями. В гараже и и на открытой местности она будет целее.

Но сильный ветер станет единственной неприятностью для петербуржцев. Дождей в наступивший вторник не обещают, а воздух прогреется до +18 градусов.