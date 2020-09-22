Госпиталь в пансионате «Заря» вновь начал прием пациентов с коронавирусом

"Заря" вновь начала прием коронавирусных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Временный госпиталь, расположенный в пансионате Заря в Репино, вновь начал принимать пациентов с коронавирусом. С 22 сентября здесь вновь ждут заболевших «ковидом», для которых зарезервировано 300 койко-мест.

- За последние сутки в больницы госпитализированы 287 петербуржцев с коронавирусом. Свободный коечный фонд для взрослых пациентов c СOVID-19 сократился до 6%. В связи с чем принято решение о возобновлении приема пациентов с коронавирусом во временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря», - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что с марта по апрель «Заря» работала как обсерватор для прибывающих из заграничных поездок, а с апреля здесь развернут инфекционное отделение сестрорецкой больницы №40.

По состоянию на сегодняшний день в Петербурге работают 12 «коронавирусных» стационаров для взрослых и один - для детей. В них есть 3776 коек. При этом власти города намерены продолжить перепрофилирование больниц, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.