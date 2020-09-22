Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 сентября 2020 года: продление выплат соцработникам и матпомощь врачам от Минздрава на 2 млрд рублей

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние и важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз черед новых сведений на утро 22 сентября 2020 года. За минувший день в Северной столице врачи выявили опасную инфекцию еще у 209 человек.

- Общее число зараженных с начала пандемии уже достигло 40 940 человек. В числе выздоровевших на данный момент числятся 27 930 (+105) пациентов. Смертей в общей сложности 2 777, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что Минздрав выделит из федерального бюджета почти 2 млрд рублей на дополнительные выплаты медработникам, трудящимся в условиях пандемии коронавируса. Смольный уже заключил соответствующее соглашение. Повезло и социальным работникам – выплаты для них продлили до 15 октября 2020 года. Матпомощь полагается тем, кто поддерживал больных коронавирусом и лиц из групп риска заражения.

Что касается Ленинградской области, то за все время пандемии там заболели 7 621 человек, выздоровели 5 358 и скончались 91.