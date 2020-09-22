Курсанта морского вуза отправили в СИЗО за жестокое убийство матери в Санкт-Петербурге

19-летнего курсанта отправили в СИЗО за убийство матери Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 22 сентября 2020 года, Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения студенту 1-го курса одного из морских вузов города. 19-летний парень обвиняется в жестоком убийстве матери.

- Из постановления следователя, не позднее 19:20 часов 20 сентября, находясь в доме 11 по улице Маршала Тухачевского, действуя умышленно, во время ссоры парень несколько раз ударил ножом свою мать в область головы и шеи, после чего сбежал. Женщина скончалась на месте, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тело 57-летней женщины обнаружил ее супруг, когда пришел домой, и сразу вызвал полицию. Спустя время правоохранители задержали сбежавшего сына.

Сам юноша на суде свою вину признал частично. Обвиняемого отправили под стражу до 20 ноября. За убийство матери молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.