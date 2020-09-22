Смольный продлил масочный режим в Санкт-Петербурге в общественном транспорте

Носить маску в метро Санкт-Петербурга нужно до 11 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с коронавирусом. Сегодня Смольный опубликовал документ, согласно которому в городе до 11 октября 2020 года продлевается обязательный перчаточно-масочный режим в общественном транспорте.

Так что теперь в метро и наземном транспорте за нарушителями будут следить куда строже, нарушителям грозит крупный штраф. Чтобы избежать административного наказания, на пассажирах должны быть средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

- Просим с пониманием отнестись к профилактическим мерам, - обратилась к горожанам администрация губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, Постановление правительства Санкт-Петербурга об обязательном ношении масок и перчаток в Санкт-Петербурге в связи с опасностью распространения коронавируса было опубликовано еще 13 марта 2020 года. С тех пор ограничительные меры официально не отменяли. Маски и перчатки нужно носить во время нахождения в вестибюлях и на станциях метрополитена, остановках и салонах общественного транспорта.

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