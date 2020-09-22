Светофоры для велосипедистов появятся в Санкт-Петербурге к 2022 году

В Санкт-Петербурге к 2022 году появятся велосветофоры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К 2022 году власти Санкт-Петербурга планируют установить в городе велосветофоры. Об этом сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин во время международной акции «На работу на велосипеде». Смольный собирается ежегодно выделять минимум по 100 миллионов рублей на усовершенствование велоинфраструктуры в Северной столице.

- Чем больше будет велосипедистов – тем больше будет велодорожек. А затем уже появится конфликт между велопотоком и автомобилями. Следовательно, появятся велосветофоры, - сообщил Андрей Левакин.

По словам чиновников, сейчас главная задача – увеличивать объем велодорожек в городе. Напомним, в 2020 году протяженность данных маршрутов увеличится почти на 11 километров. Их них уже 5,4 км доступны для катания на велосипеде. Самая новая велодорожка - на Крестовском острове.