В СКА прокомментировали слухи о вспышке коронавируса в команде

СКА ответили на слухи о вспышке коронавируса среди игроков основного состава в клубе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СКА рассказали, что в курсе слухов о возможной вспышке коронавируса в команде. Многие российские спортивные СМИ сообщили, ссылаясь на свои источники, что петербургские армейцы сыграют якобы молодежным составом в домашнем матче против «Сибири», который пройдет 23 сентября в 19:30.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу СКА с вопросом, действительно ли у большой части игроков основного состава есть подозрения на опасную инфекцию.

- Слышали про эти слухи, да. Но прокомментировать не можем эту информацию. Когда журналистам дадут официальный ответ? Состав можно будет узнать завтра, за час до игры, - ответил на вопрос «КП-Петербург пресс-атташе армейцев Антон Третьяков.

Напомним, что это не первый раз, когда над СКА повисли «коронавирусные» тучи. Ранее канадский журналист заявил, что у форварда Василия Подколзина был неоднозначный тест на COVID-19, однако эти слухи быстро опровергли в команде.