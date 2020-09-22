«Жемчужного прапорщика» посадили в СИЗО за нападение на полицейского в Санкт-Петербурге

Экс-полицейского отправили в СИЗО по делу за нападение на стража порядка в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экс-полицейского Вадима Бойко, которого в Санкт-Петербурге прозвали «жемчужным прапорщиком», отправили в СИЗО по делу о нападении на стража порядка. Потасовка произошла в минувшую субботу, 19 сентября, в дежурной части УМВД в Красногвардейском районе. Бойко внезапно ударил кулаком по лицу полицейскому и тут же получил уголовное дело.

- От удара оперативный дежурный испытал физическую боль. 20 сентября Бойко предъявили обвинение по статье за применение насилия в отношении представителя власти. 22 сентября суд вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 октября 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Бойко может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, свое прозвище он получил 10 лет назад за соответствующий браслет на запястье. Тогда же «жемчужный прапорщик», будучи в должности, разгонял митинг у Гостиного двора, ударил одного из протестующих дубинкой и обозвал всех собравшихся "хорьками".