Русский музей возобновил безопасные экскурсии по Летнему саду в условиях коронавируса

Русский музей вернул онлайн-экскурсии по Летнему саду, полюбившиеся подписчикам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Русский музей решил возобновить экскурсии по Летнему саду. Но пока только в безопасном онлайн-формате, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса. Новый сезон экскурсий стартует 23 сентября ровно в 10:00 на официальной странице музея в Instagram.

- Спешим поделиться радостной новостью: мы возобновляем онлайн-экскурсии по Летнему саду! Ближайшая из них называется «Кому «улыбается» сова (серия «Круговорот суток»)» с заведующей экскурсионным отделом сектора комплекса «Летний сад - Летний дворец - Домик Петра I» Мариной Борисовной Гогулиной, - сообщают сотрудники Русского музея в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, что с 10 сентября в Санкт-Петербурге ввели послабления для организованных групп туристов – им разрешили ходить на экскурсии не только в городские парки, но и музеи. Также власти отменили запрет на работу с турфирмами.