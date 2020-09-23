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Коронавирус Covid-19

Более 23 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Среди новых зараженных 23 сентября 208 человек
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 23 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 23 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге местные жители продолжают внимательно относиться к своему здоровью и массового обследуются на наличие коронавируса. По данным Смольного на среду, 23 сентября 2020 года, за последние сутки еще 23 тысячи человек сдали анализы. Новых подтвержденных зараженных 208 пациентов.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 060 человек. Под медицинским наблюдением находится 505 человек. Из них 4 - в обсерваторе, 501 - контактные, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

За все время эпидемии в Северной столице коронавирус был подтвержден у более чем 41 тысяч человек. Из них 28,1 тысяч пациентов выздоровели, жертвами инфекции стали 2,8 тысяч человек.

Напомним, что накануне Смольный продлил масочный режим в общественном транспорте Санкт-Петербурга до середины октября.