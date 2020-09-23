Судмедэксперт рассказал, как историк Соколов убил аспирантку Ещенко

Судмедэксперт рассказал, как Соколов убил Ещенко Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В суде по делу 64-летнего историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко выступил главный судмедэксперт по делу. Виктор Василенко рассказал, как именно доцент СПбГУ расправился со своей жертвой. По его словам, Соколов душил жертву и сделал четыре выстрела.

- Было произведено четыре выстрела, один из них непроникающий, но сломал кости лицевого скелета, - рассказал Виктор Василенко. - Выстрелы были произведены с близкого расстояния, но не в упор. Они были сделаны почти одномоментно.

Также Олег Соколов душил свою жертву, об этом говорят переломанные хрящи гортани. Смерть наступила от выстрелов в голову.

После этого доцент расчленил тело своей жертвы. Сделал он это неумело. Об этом говорится в судмедэкспертизе.

Сам Соколов встретил выступление судмедэксперта молча, вопросов ему задавать не стал.