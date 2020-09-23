«Он сделал ей предложение, но она раздумывала»: Мать убитой аспирантки Ещенко рассказала об ее отношениях с историком Соколовым

Мать Анастасии рассказала об отношениях дочери и Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обвинение закончило представлять доказательства по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. На этот раз в суде подробно разобрали, как именно историк убил свою невесту во время ссоры в квартире на набережной Мойки. На заседание пришел главный судмедэксперт по делу, который рассказал, какие травмы Соколов нанес невесте в ночь на 8 ноября 2019 года.

- Было произведено четыре выстрела, три из них проникающие, - рассказал Виктор Василенко, заведующий отдела судмедэкспертизы трупов. - Выстрелы были произведены в короткий промежуток времени и с близкого расстояния от 15 сантиметров до полутора метров, но точно не в упор.

Доцент Соколов теперь молча слушает процесс Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также сегодня в суде зачитали трудовой договор Олега Соколова с СПбГУ. В нем указан оклад преподавателя - 17 тысяч 566 рублей.

Последним доказательство обвинения стал допрос родителей Анастасии. Ее мать - подполковник полиции в Краснодарском крае, отец - учитель физкультуры в школе. В своих показания оба родители были кратки.

Анастасия Ещенко (слева) всю жизнь училась на одни пятерки Фото: СОЦСЕТИ

- Анастасия в 2012 году закончила школу с золотой медалью, - рассказала следователям мама Анастасии Галина Ещенко. - Она поступила на бакалавриат СПбГУ по специальности история древних времен, закончила с отличием. После этого поступила на магистратуру новейшей истории, также закончила с отличием. Потом на аспирантуру СПбГУ, окончила первый курс с отличием. Она увлекалась историей, в совершенстве владела французским и английским языками. Во время учебы она стала пересекаться с Олегом Соколовым, который был историком наполеоновской эпохи, руководителем магистерской работы. Она помогала ему готовить лекцию, он рецензировал ее научные труды, они вместе трудились в соавторстве над научными работами. Настя приезжала к нам на выходные. В это время она рассказала нам, что у нее возникли с Соколовым романтические отношения. Он предложил ей выйти замуж, но она раздумывала. Он был для нее авторитетным преподавателем и интересным человеком. Настя помогала ему организовать балы в квартире. Часто звонила мне и спрашивала, как лучше приготовить то или иное блюдо.

Настя рассказывала родителям, что вместе с Соколовым ездила на исторические реконструкции, в том числе и во Францию. Познакомить их с Олегом Соколовым она не успела. Родители должны были приехать в Санкт-Петербург из Краснодарского края 13 ноября, но за 5 дней до этого произошло убийство.

Анастасия готовила для Соколова Фото: СОЦСЕТИ

- Дочь в тот день ездила в Москву, она позвонила моему мужу (своему отцу, - прим. ред.) вечером и сказала, что в поезде Москва - Санкт-Петербург, - вспоминала мать Анастасии. - Со слов моего сына, в ночь с 7 на 8 ноября Настя позвонила ему и сказала, что поругалась с Соколовым из-за того, что хотела пойти к другу на день рождения. Он ударил ее и назвал неблагодарной. Она ушла от него, но сказала, что ей нужно вернуться. Потом она во время звонка сказала, что все в порядке. А 9 ноября моему мужу позвонил его дядя, который живет в Ленобласти, он рассказал, что в СМИ появилась информация, что Настя убита.

Отец Анастасии Олег Ещенко к показаниям жены добавил лишь, что опознал голову, руку и туловище своей дочери.

Следующее заседание назначили на 30 сентября. Теперь свои доводы будут представлять уже защитники Соколова.

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