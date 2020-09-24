Еще одну больницу переводят на прием больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Александровская больница перейдет на особый режим работы с 28 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторая волна коронавируса, может, и не наступит, но готовиться к ней все же нужно - и желательно заранее. Именно этим и занимается Смольный. В скором времени в Санкт-Петербурге на особый режим работы переведут еще одну больницу – Александровскую. Об этом «Комсомолке» сегодня, 24 сентября, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- С 28 сентября Александровская больница, в которой на сегодняшний день развернуты 286 коек, будет снова вести прием исключительно больных с COVID-19, - отметили в ведомстве.

Напомним: в самом начале пандемии Александровская больница уходила на двухнедельный карантин из-за заноса коронавирусной инфекции. После этого стационар перепрофилировали только под «ковидных» пациентов. К нормальному режиму работы там вернулись сравнительно недавно – 13 августа.

Между тем ситуация с эпидемией в Санкт-Петербурге остается сложной. В городе медленно, но верно растет количество зараженных. Тем не менее специалисты призывают не волноваться: скорее всего, новых жестких ограничений, с которыми жители и гости города столкнулись весной, уже не будет.