«Мы не можем физически остановить эпидемию»: названо условие, при котором Санкт-Петербург может накрыть вторая волна коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге по-прежнему остается непростой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге в последнее время, откровенно говоря, не радует. Северная столица вот уже который день занимает уверенное второе место в списке городов по суточному приросту заболеваемости. Количество свободных «ковидных» коек сокращается. А власти понемногу вводят в строй ранее законсервированные госпитали. Это что же – вторая волна, которой нас так много пугали, уже не за горами? Бежим в магазин, закупаемся гречкой и туалетной бумагой, а после – по домам, под замок? «Подождите! – говорят специалисты. – Ситуация действительно сложная. Но все не так просто и не так страшно».

По словам эпидемиолога, научного сотрудника Университета Тампере и НМИЦ онкологии имени Петрова Антона Барчука, паниковать не стоит. Осенний рост заболеваемости – явление вполне предсказуемое и ожидаемое.

- С началом учебного года и окончанием сезона отпусков увеличилось количество контактов между людьми, - констатирует специалист. – Ничего удивительного тут нет – это происходит не только у нас, но и во всем остальном мире.

С началом сентября люди стали больше взаимодействовать друг с другом - и более активно обмениваться болезнями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Называть происходящее «второй волной», продолжает Барчук, не вполне корректно – как минимум потому, что научного определения эпидемической «волны» попросту не существует. Но чтобы лучше понимать происходящее, стоит обратиться, к примеру, к опыту зарубежных стран. В Испании, например, количество зараженных после сравнительного затишья всего за месяц увеличилось в два раза. В Израиле суточный прирост скакнул с 1 037 до 5 531, а потом и до 5 904 случаев. В Чехии за один только день – 17 сентября – заболело почти в два раза больше людей, чем за весь май. На фоне этого ситуация в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности уже не выглядит такой уж пугающей.

- У нас ситуация по сравнению с концом весны-началом лета изменилась очень сильно, - отмечает эксперт. – Во-первых, стало в разы больше тестов. Во-вторых, обратите внимание: несмотря на то, что большинство ограничений уже не действуют, люди ходят на работу, в школы, университеты, ездят в общественном транспорте, суточный прирост не такой уж большой. Это внушает оптимизм.

Что будет дальше – сказать пока трудно. По словам Барчука, количество заражений, скорее всего, будет расти, но не так, чтобы очень сильно. К тому же параллельно с уровнем заболеваемости растет и уровень популяционного иммунитета – по данным Европейского университета, им уже обладает около 20 % населения Петербурга.

По словам специалистов, беспокоиться нужно не о количестве заболевших, а о возможностях больниц. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы не можем физически остановить эпидемию, - констатирует эксперт. – Вирус никуда не делся, он по-прежнему с нами и окончательно искоренить его нельзя. Поэтому рост количества заболевших – далеко не самая основная проблема. Куда более серьезные последствия может иметь перегрузка больниц и поликлиник. Пожалуй, это единственное условие, при котором могут вернуться все те ограничения и запреты, с которыми мы столкнулись весной. Если в медицинских учреждениях закончится место для новых больных, у руководства города – причем любого, не только Санкт-Петербурга – просто не останется выбора.

Вместе с тем, подчеркивает Барчук, новые карантинные меры вполне могут быть не такими строгими, как прежде. Скорее всего, они станут либо точечными, либо этапными. В первом случае закрывать будут только те городские пространства, где случилась вспышка заболеваемости, а не все подряд. Во втором – руководство города будет постепенно и плавно закручивать гайки, пока вопрос с распространением инфекции не удастся решить.

- К сожалению, тут мы имеем еще и вопрос экономической устойчивости, - отмечает специалист. – Если первый «локдаун», первый период неактивности наша экономика пережила, пусть и не без потерь, то со вторым она может уже и не справиться. Но в целом – я думаю, что таких же жестких мер, какие вводились весной-летом, уже не будет.