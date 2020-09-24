Бабье лето побило 95-летний рекорд в Санкт-Петербурге

Новый температурный рекорд установила погода в Петербурге 24 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге установила очередной рекорд. В четверг, 24 сентября 2020 года, бабье лето разошлось не на шутку - синоптики зафиксировали на термометрах отметку выше 23 градусов тепла. Даже летом такие температуры не всегда можно наблюдать в Северной столице.

- Бабье лето в разгаре, продолжаем бить рекорды. Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла 23,4 градусов. В 1925 году наблюдался экстремум температуры 22,9 градусов, - рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

По мнению Колесова, это не последний температурный рекорд, который может быть установлен за текущее бабье лето.

Напомним, что накануне, 23 сентября, погода побила еще один рекорд. Синоптики зафиксировали днем температуру воздуха в 21,3 градус выше нуля, что на 1 градус больше, чем в 1989 году.