На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат движение

Ограничения на КАД у Мурманского шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

И еще одна неприятная новость для петербургских автомобилистов: с 25 сентября и на пять дней будет ограничена пропускная способность на участке КАД в районе развязки с Мурманским шоссе. На обоих направлениях кольцевой трассы одновременно перекроют по две полосы.

- Ограничения связаны с устранением просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, - сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».

Кроме этого, также с 25 по 30 сентября будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Народной улицы, на внутреннее кольцо КАД и съезде с внешнего кольца КАД в сторону Ленинградской области, на Р-21 «Кола».

Скорость движения в месте ремонта будет ограничена 50 км/час. А учитывая другое ограничение на КАД с 25 сентября, но у Софийской улицы, пробки обещают быть грандиозными.