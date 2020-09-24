Смольный пообещал не демонтировать стену памяти умершим от коронавируса медикам на Малой Садовой

Стену памяти умершим от коронавируса медикам не станут демонтировать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный пообещал не убирать стену памяти, посвященную петербургским медикам, которые умерли от коронавируса за все время пандемии. Напомним, ранее мемориал, расположенный на строительном заборе напротив комздрава на Малой Садовой, попросили демонтировать. Как рассказывала создательница стены памяти, строители завершили ремонт фасада Дома Радио и хотят избавиться от временных ограждений. Однако в дело вмешался лично губернатор Александр Беглов.

- Мемориал не будут демонтировать, пока в медучреждениях, где работали скончавшиеся врачи, не появятся памятные доски в их честь. Забор – не лучшее место для размещения фотографий. Но это выбрали жители. Это знак уважения врачам. К воле народа надо прислушаться. Теперь власть обязана создать иные условия для увековечения памяти, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Также Беглов не исключил, что в городе установят постоянный памятник медикам, умершим во время пандемии. Поддержку в этом вопросе уже готов оказать бизнес.