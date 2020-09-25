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Беглов призвал жестко наказывать нелегальных экскурсоводов за прогулки на крышах в Санкт-Петербурге

Губернатор Северной столицы потребовал от управляющих компаний надежно запирать выходы на чердак
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов призвал жестко карать за прогулки по крышам в Санкт-Петербурге.

Беглов призвал жестко карать за прогулки по крышам в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» призвал жестко наказывать за незаконное проникновение на крыши домов. Особенно это касается нелегальных экскурсоводов. Напомним, несколькими днями ранее в Северной столице погибли двое молодых людей, упавших с крыши здания на улице Рубинштейна.

- Сейчас за проникновение на крыши полагается незначительный штраф как за мелкое хулиганство. Но нужно внести изменения в федеральные законы. Вдобавок любители прогулок по зданиям нарушают требования антитеррористической безопасности, срезая замки на чердаках, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Беглов потребовал от управляющих компаний пристально следить за тем, чтобы выход на крыши был надежно закрыт. Если нарушения повторятся, то с УК попросят установить сигнализации или даже антивандальные двери на чердаках.