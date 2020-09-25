Коронавирусный госпиталь в «Ленэкспо» готов к приему пациентов

"Ленэкспо" готов принять новых пациентов с коронавирусом в случае необходимости. Фото: Смольный

Смольный не стал отрицать, что временный госпиталь в «Ленэкспо», предназначенный для больных коронавирусом, вскоре может возобновить свою работу. Как пояснил губернатор Александр Беглов в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд», это произойдет при необходимости, если эпидситуации в городе ухудшится.

- На данный момент мы развернули больше 3700 коек, больных с COVID-19 принимают 12 взрослых и один детский стационар. Петербург старается минимизировать перепрофилирование многопрофильных стационаров, чтобы не сокращать плановую помощь пациентам с другими болезнями, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

При этом «Ленэкспо», освободившись, не стоял без дела. Госпиталь доработали с учетом критики предыдущих пациентов и требований Роспотребнадзора. Из новенького - в «Ленэкспо» добавили аппарат КТ и палату реанимации.