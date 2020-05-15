Прокуратура проверила условия содержания пациентов в госпитале в «Ленэкспо»

15 Май 2020 2020-05-15T18:39:01+03:00

Прокуратура не нашла нарушений в госпитале в "Ленэкспо". Фото: Смольный

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Прокуратура Санкт-Петербурга не нашла никаких нарушений во временном госпитале в «Ленэкспо», который построили для лечения больных легкой формой коронавируса. Ранее одна из пациенток пожаловалась на различный дискомфорт в «полевом» медучреждении, после чего надзорное ведомство начало проверку.

- На территории «Ленэкспо» есть два работающих компьютерных томографа, имеются 10 коек для тяжелобольных. Мы побеседовали с отдельными пациентами. Жалоб от них на условия содержания и качества пищи не поступило. Медучреждение полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, имеются душевые с горячей и холодной водой, никаких очередей туда нет, - доложил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города Альберт Суяргулов.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в надзорном ведомстве не усмотрели, однако контроль за больницами, перепрофилированными для лечения больных с COVID-19, продолжается ежедневно.

Ранее в госпиталь «Ленэкспо» заглянул губернатор. Александр Беглов пообещал, что тестирование пациентов на коронавирус будет осуществляться быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU