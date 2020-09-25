Эксперты рассказали, сколько раз дамба защитила Санкт-Петербург от наводнений

Стало известно, сколько раз дамба спасла Санкт-Петербург от наводнений за 10 лет работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В комплексе защитных сооружений (КЗС) рассказали, сколько раз дамба спасла Санкт-Петербург от морских наводнений. Напомним, «бойца с Посейдоном» ввели в эксплуатацию 12 августа 2011 года. Но именно 24 сентября 2010-го строители уложили последний кубометр бетона в основную конструкцию судопропускного сооружения с названием С-1. Получается, КЗС отметил полноценный 10-летний юбилей.

- За 10 лет работы комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга предотвратил 26 морских наводнений. Десять лет назад, 24 сентября 2010 года, завершился важный этап строительства КЗС - уложен последний кубометр бетона в С-1. В этот же день прошли успешные испытания плавучего затвора сооружения, - рассказали в пресс-службе КЗС.

Напомним, в начале сентября Санкт-Петербург пережил несколько дней сильнейшего штормового ветра с ливнями. В эти дни как раз закрывали дамбу из-за резкого подъема уровня воды.