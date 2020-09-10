Последствия ураганного ветра и ливня в Санкт-Петербурге 10 сентября 2020: упавшие деревья и наводнение в Сестрорецке

Мощный ураган повалил деревья в Санкт-Петербурге, Сестрорецк затопил Финский залив. Шторм 10 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Шторм разбушевался в Санкт-Петербурге. Для предотвращения наводнения в городе закрыли дамбу. Однако шторм уже нанес несколько повреждений жителям Северной столицы. "Комсомолка" собрала все последствия ураганного ветра и ливня в Санкт-Петербурге 10 сентября 2020.

Неприятный инцидент на Барамалеева. Фото: Степан СТЕПАНОВ

- В Басковом переулке на доме 16 порывы ветра сорвали не только полотнища. Трясется и металлическое ограждение на крыше, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

Ветер традиционно начал валить деревья в городе. Так, рухнувший ствол на три часа полностью перекрыл движение по Нарвскому проспекту.

Огромное дерево сломалось под корень на Чкаловском проспекте. Ветвистый ствол рухнул прямо на припаркованные автомобили. Одна из машин осталась без боковых зеркал, другие получили царапины и вмятины.

Дерево рухнуло на машины на Чкаловском проспекте Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- В дорожном проезде во дворе дома 14А по улице Токарева - сломалось и упало большое дерево! Никто из людей не пострадал, но вот припаркованной рядом иномарке "маленько досталось, - рассказали в социальных сетях жители Сестрорецка.

Упало дерево в Сестрорецке. Местные жители опасаются, что рухнет и соседнее, с сухим стволом Фото: СОЦСЕТИ

Также на стройплощадке у дома 58 по Кондратьевскому проспекту пострадал 35-летний мужчина. Шквальный ветер уронил на него автокран. Мужчину вытащили с помощью экскаватора, которым подняли манипулятор. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Двинская улица. Фото: СОЦСЕТИ

Серьезные последствия шторма оказались в старинном петровском парке "Дубки" в Сестрорецке. Нагонной волной с Финского залива затопило все прибрежные аллеи, находящиеся недалеко от водосливного канала. В некоторых местах глубина оказалась более полуметра. Пройти невозможно даже в высоких болотных сапогах.

Парк в Сестрорецке затопило волнами с Финского залива / Фото: Евгений Нифашев

"КП-Петербург" продолжает следить за ураганом в огороде. Напомним, что сила ветра достигает 23 метров в секунду. Также периодически идут дожди.