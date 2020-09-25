Часть человеческой ноги нашли у автобусной остановки в Ленобласти

Правоохранительные органы выясняют, откуда взялась часть ноги у автобусной остановки в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной, уже никого не удивляющий случай нахождения человеческих останков, произошел в Кингисеппском районе Ленинградской области. На этот раз все случилось в деревне Матия. Здесь, у автобусной остановки, вечером четверга нашли часть ноги.

- 24 сентября в 20:20 послупил сигнал от женщины 1976 года рождения о том, что напротив автобусной остановки нашли останки человеческой ноги, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники действительно обнаружили человеческие останки. Часть ноги - голень и стопа уже были скелетированы, а мягкие ткани отсутствовали.

Находку забрали в морг, а следователи выясняют, кому принадлежали останки и как они оказались на улице.

Напомним, что 21 сентября в Петербурге рыбак достал из реки Екатерингофки строительный мешок, в котором лежало отрезанное мужское бедро с частью паховой области. По факту ЧП Следственный комитет завел дело об убийстве.