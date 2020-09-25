Мертвое тело нерпы выбросило на берег Финского залива

Мертвую нерпу нашли на берегу Финского залива. Фото: Виктория Чередничек / vk.com/1karmapolice

Мертвое тело нерпы, выброшенное на берег Финского залива, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомолке» рассказала очевидец Виктория. Девушка спокойно прогуливалась по пляжу, но внезапно заметила страшную картину – бездыханное тело ластоногого, из которого немного сочилась кровь.

- Я так и не поняла, от чего нерпа умерла, но единственное повреждение было около мордочки. И там же виднелась кровь. Неизвестно, ударилась она о камень или ей «помогли». Видно плохо, так как ластоногий перевернут. Я звонила в Росприроднадзор, но они не брали трубку. Вероятно, потому что это было уже после 17 часов. Завтра опять позвоню им, - сообщила девушка.

«Комсомолка» также посоветовала Виктории обратиться в Фонд друзей балтийской нерпы, где за этот сезон выходили не один десяток травмированных ластоногих. Возможно, эта скончавшаяся нерпа – бывший подопечный Центра реабилитации.