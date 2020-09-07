"Из меховой "варежки" выросла такая красотка": Толстенькая нерпа из Санкт-Петербурга умилила пользователей социальных сетей

Нерпа из Санкт-Петербурга, которую спасли в марте 2020 года, подросла и растолстела / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Балтийская нерпа по имени Смолячкова, которую спасли в одноименном поселке в Санкт-Петербурге весной, вернулась в естественную среду обитания. В понедельник, 7 сентября 2020 года, петербургский Фонд друзей балтийской нерпы рассказал, что на днях они выпустили в Фински залив очередную воспитанницу. Ластоногая за время реабилитации очень подросла и округлилась. Фотографиями очаровательных форм нерпы работники фонда поделились в социальной сети.

В соцсетях отметили идеальные формы подросшей нерпочки / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Идеальная форма, - умилились подписчики.

- Из меховой "варежки" выросла такая красотка, - осыпали Смолячкову комплиментами.

Почти всех спасенных в этом году нерп из фонда выпустили еще летом, однако Смолячкова задержалась из-за травмы глаза - поврежденной роговицы.

- Скорее всего, ей случайно досталось когтем от друзей во время общения или дележки рыбы, - рассказали в фонде.

Малышку нашли на пляже Финского залива в поселке Смолячково / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Специалисты говорят, что на роговице глаза остался рубец, однако нерпе это не мешает. Но правым глазом видеть она будет похуже процентов на 30, чем левым.

В середине марта 2020 года нерпочку нашла девушка на пляже поселка Смолячково. Белек был совсем слаб и очень худой. Она сразу же позвонила в фонд и сообщила о малютке.

Заметно, что с тех пора она сильно изменилась / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Из-за аномально теплой зимы на Ладожском озере и Финском заливе, где обитают нерпы и тюлени, не было льда. Поэтому животные не смогли спокойно выращивать свое потомство, а вынуждены были постоянно сражаться с волнами. Из-за этого многие малыши потерялись, некоторые погибли, а кого-то удалось спасти в Петербурге.

В сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала в Репино действует реабилитационный центр для спасения морских млекопитающих. С 2013 года спасены и возвращены в дикую природу 78 нерп и тюленей.

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