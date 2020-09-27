Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 27 сентября 2020 года составило 62 человека

Колронавирус в Ленобласти, последние новости Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 27 сентября 2020 года не радует. За сутки инфекцию в 47-регионе нашли у 62 человек. Выздоровлений за последние 24 часа от Covid-19 не было, как и умерших.

- Всего за время пандемии коронавирус в Ленинградской области нашли у 7 тысяч 970 человек, - сообщает оперштаб. - Выздоровели 5 тысяч 488 пациентов, скончались 98 человек.

Ранее из-за повышения числа больных коронавирусом в Ленинградской области ввели новые ограничения. В красную зону по заболеваемости попал Всеволожский район.

Согласно новым ограничениям, одежду теперь можно продавать только в ТЦ площадью не меньше 800 квадратных метров. А вот на еду, а также строительные, мебельные и садовые товары запреты не распространяются.