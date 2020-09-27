Пианист из Санкт-Петербурга, игравший на на фортепиано более 50 часов рассказал, что было самым сложным

Руслан побил свой прошлый рекорд Фото: Личный архив героя публикации

Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов поставил очередной рекорд по продолжительности игры на фортепиано. Музыкант более 50 часов исполнял композиции в Саду сновидений. При чем все это время он импровизировал. Сейчас Руслан отдыхает, в разговоре с "КП" он признался, что было тяжело.

- Очень сильно хотелось спать, приходить бороться со сном, - рассказал Руслан "КП-Петербург". - Не скажу, что пальцы устали. Но физически тяжело. Не знаю, можно ли это назвать рекордом, потому что на пару минут я все же прекращал игру из-за физических нужд.

Прошлый рекорд был установлен самим же Русланом. Он играл на фортепиано 42,5 часа.