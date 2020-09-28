Ленинградский зоопарк поменял режим работы

Ленинградский зоопарк перешел на осенний график работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга изменил график работы. С понедельника, 28 сентября 2020 года, городской зверинец будет работать в осеннем, сокращенном режиме. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

- С 28 сентября 2020 года зоопарк будет открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше, - предупредили в зоопарке.

Также в Ленинградском зоопарке добавили, что очень ждут посетителей. Тем более, что зверинце пополнение. Еще в конце августа у семьи белоруких гиббонов родился малыш, но буквально на днях он стал появляться на людях вместе с мамой. Пол обезьянки еще не известен, так как она не отходит ни на шаг от родительницы. Имени малышке тоже еще не придумали. Возможно, по традиции, его будут выбирать вместе с петербуржцами с помощью голосования.