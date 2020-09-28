Адвокатская палата Москвы не нашла нарушений в работе защитника семьи аспирантки Ещенко, убитой доцентом Соколовым

Александра Бакшеева представляет интересы семьи аспирантки Ещенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвокатская палата Москвы отреагировала на обращение защитника доцента Олега Соколова Александра Торгашева. Юрист пожаловался на высказывания своей коллеги, которая представляет в суде интересы убитой историком аспирантки Анастасии Ещенко. Торгашев посчитал ее высказывания во время процесса некорректными. Какие именно цитаты вызвали сомнения, он не уточнил. Сама Александра Бакшеева заявила, что защите Соколова не нравится то, что она освещает неудобные моменты.

Сейчас адвокатская палата Москвы рассмотрела обращение Александра Торгашева и не нашла нарушений в словах и действиях Александры Бакшеевой.

- В возбуждении дисциплинарного производства отказано, - говорится в решении адвокатской палаты.

Напомним, что Александр Торгашев также подал иски к фильму "Приглашение на бал. Жертвы Наполеона" и к первой предполагаемой жертве доцента, которая заявила, что Соколов ее связывал и грозил утюгом.

В свою очередь Александра Бакшеева ранее обратилась в СПбГУ, чтобы там проверили этичность работы Александра Торгашева, который? будучи сотрудником университета? представляет интересы доцента в суде по делу об убийстве. Комиссия по этике СПбГУ также вынесла решение о том, что нарушений не было.

Следующее заседание по делу Соколова состоится 30 сентября.