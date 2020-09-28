Царь-гриб нашли на лесной поляне в Выборге

Гигантский гриб нашли в лесу Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на отсутствие дождей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области очень грибная осень. В субботу, 26 сентября 2020 года, жительница города Выборг поделилась необычным уловом. На лесной полянке женщина нашла настоящий царь-гриб. Гигантский белый оказался весом более 1 килограмма.

Вес красавца - более 1 килограмма Фото: СОЦСЕТИ

- Нашли грибную поляну и огромный гриб. Вес 1,3 килограмм, диаметр шляпки 35 сантиметров. На удивление оказался совершенно чистый, - поделилась радостью женщина в социальной сети.

Также она продемонстрировала величину гриба, попытавшись положить его целиком в кастрюль. Однако шляпка оказалась значительно больше.

Так просто гриб в кастрюлю не положить, диаметр шляпки 35 сантиметров Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что жительница Выборга оказалась не единственной, кому улыбнулась "грибная" удача. Жители Соснового Бора тоже нашли в лесу огромные белые грибы. Вес их варьируется от 1 до 2 килограммов. Одного такого хватит, чтобы накормить всю семью.