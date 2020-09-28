Резко выросло число школьных классов, закрытых на карантин в Санкт-Петербурге

34 школьных класса отправились на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вновь существенно выросло число школьных классов, закрытых на карантин из-за случаев заражения коронавирусом или ОРВИ. Обновленной информацией с «Комсомолкой» поделились в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы. А вот с детскими садами все куда благополучнее – по-прежнему на карантине находится только один из них. К сожалению, со школами ситуация абсолютно противоположная.

- По данным на 28 сентября 2020 года, из-за выявления коронавирусной инфекции или распространения ОРВИ полностью закрыт на карантин один детский сад, а на обучение с использованием дистанционных технологий отправились уже 34 класса в 11 школах города, - сообщили в комитете по образованию.

Напомним, в прошлую пятницу, 25 сентября, на карантине находились только 26 классов в 10 школах. Точные наименования и номера учреждений со вспышками инфекции не называются.