26 школьных классов и один детский сад закрыли на карантин по ОРВИ или коронавирусу в Санкт-Петербурге

Уже 26 школьных классов и 1 детский сад в Санкт-Петербурге попали на карантин. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 25 сентября 2020 года, карантин по коронавирусу или ОРВИ нагрянул уже в 26 школьных классов и один детский сад. Напомним, три дня назад число «закрытых» учреждений было не такое большое – всего 14. Все помещения, где могли присутствовать зараженные дети, необходимо продезинфицировать. Если в детском саду карантин тотальный, то 10 школ, где есть классы с заболевшими, решили не закрывать.

- На 25 сентября 2020 года из-за выявления коронавируса или распространением ОРВИ полностью закрыт один детский сад. В 10 школах, где тоже подтвердили инфекцию, на дистанционное обучение отправили 26 классов, - рассказали «Комсомолке» в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Теперь при возвращении школьников в классы после долгого карантина или болезни есть определенные правила, установленные Роспотребнадзором. «КП-Петербург» писала о них подробно в отдельном материале.