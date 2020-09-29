Трубу с кипятком мощно прорвало на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге

Трубу с кипятком прорвало на Измайловском проспекте в Петербурге Фото: принтскрин видео.

С началом отопительного сезона в Санкт-Петербурге произошел очередной прорыв. На Измайловском проспекте днем во вторник, 29 сентября 2020 года, начал вытекать кипяток из трубы на поверхность. Целую улицу заволокло густым паром. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Что-то прорвало в районе Измайловского и Обводного. Над домами поднимается пар, - поделился свидетель произошедшего.

Как отмечают очевидцы, трубу прорвало рядом с домом 18 по Измайловскому проспекту. Надо отметить, что это совсем рядом с тем местом, где ровно два года назад также из-за прорыва трубы с кипятком погибли два молодых человека. Парни буквально сварились заживо, оказавшись в подвальном кафе.

На данным момент на месте прорыва уже работают аварийные службы. О масштабе повреждения пока что ничего не сообщается.