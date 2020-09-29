Депутат из Комарово, подозреваемый в убийстве жены, лежит в больнице под охраной

Депутата из Комарово отвезли в больницу вместо камеры изолятора. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, где сейчас находится депутат муниципального образования поселка Комарово, которого задержали днем 28 сентября по подозрению в убийстве собственной жены. Мужчину временно отвезли в одно из медучреждений Петербурга и приставили к нему охрану.

- Состояние психики подозреваемого таково, что вместо отправки в камеру изолятора временного содержания, его пришлось госпитализировать, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что трагедия в семье депутата произошла утром 28 сентября. В полицию обратился сын пары, который обеспокоился тем, что мать не отвечает на звонки, а отец ведет себя неадекватно.

Приехавшие на вызов полицейские нашли тело женщины с резаными ранами, а ее супруга в квартире не оказалось. Позднее соседи рассказали, что мужчина мог убежать в лес замотанным в российский флаг. Через несколько часов подозреваемого нашли.

Известно, что супруги прожили в браке 30 лет.

Дело заведено по статье «Убийство».