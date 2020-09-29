Отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября

Отопление можно включить хоть сейчас, но в городе пока еще достаточно тепло Фото: Олег ЗОЛОТО

Регулярное отопление в Петербурге включат не раньше 10-го октября. Причиной тому – бабье лето, которое принесло в Северную столицу теплую погоду. Как отметил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, до 10 октября в городе будет +15 градусов тепла, а это значит, что пока нет необходимости давать старт отопительному сезону.

- Система уже готова к переходу на регулярное отопление, мы можем это сделать хоть сейчас, но решение все же будет приниматься исходя из температурных условий, - подчеркнул он. – Ближайшее похолодание ожидается примерно 8-9 октября. Вот в этот период вопрос о запуске отопительного сезона и будет рассматриваться.

Известно, что к пуску тепла уже практически готовы и жилые дома - а их больше 23 тысяч, и объекты социальной сферы: школы, садики, больницы. Подготовились городские службы и к снежной зиме – в случае необходимости на уборку улиц смогут выйти порядка 1800 дворников.