Плановое медобслуживание сохранится в Ленинградской области несмотря на эпидемию

В Ленобласти сохранится плановая медицинская помощь даже при ухудшении эпидситуации Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области сохранится плановая медицинская помощь, даже если ситуация с эпидемией коронавируса усугубится. Об этом во вторник, 29 сентября 2020 года, заявил глава комитета по здравоохранению 47-го региона Сергей Вылегжанин на штабе по противодействию распространения инфекции COVID-19.

- В случае необходимости, мы готовы развернуть за три дня с 866 до 2316 коек для пациентов с COVID-19 в наших стационарах. Будем действовать, исходя из эпидситуации, но плановую помощь прекращать не будем, - отметил Вылегжанин.

Также ранее председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов заявил, что в регионе не планируется переноса осенних школьных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ученики будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября.