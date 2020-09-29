В Петербурге 37 классов переведено на дистанционное обучение

Больше 30 классов в Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не успели школьники сесть за парты после продолжительных весенне-летних каникул, как их снова отправили по домам. Из-за заболеваний коронавирусной инфекцией, а также распространения ОРВИ школы Санкт-Петербурга и Ленинградской области переводят на дистанционное обучение.

- По данным на 29 сентября 2020 года, 37 классов в 14 школах находятся на обучении с использованием дистанционных технологий. Закрыт один детский сад, - рассказала пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова.

В Ленинградской области ситуация не менее радужная: 45 классов, а это 1362 ученика, сейчас дома на карантине.

При этом о полном переводе учеников на домашнее обучение и изменении дат каникул, по примеру Москвы, сейчас речи не идет. В столице из-за COVID-19 осенние школьные каникулы в 2020 году начнутся раньше, чем обычно – c 5 октября. И продлятся две недели. В Санкт-Петербурге даты пока менять не собираются. Отдыхать ученики буду, как и всегда – с 26 октября по 3 ноября.

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