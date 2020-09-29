Рейды по контролю за соблюдением масочного режима вернутся в Ленобласти

В Ленобласти вернется контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области анонсировали рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Пристально следить за жителями 47-го региона будут в предприятиях торговли, особенно в многолюдных ТЦ. Нарушителей обещают строго наказывать.

- Возобновлены рейды по предприятиям торговли на предмет соблюдения масочного режима. Необходимо принимать строгие меры воздействия на нарушителей – вплоть до закрытия, - цитируют губернатора Александра Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

Однако в регионе есть и послабления по коронавирусу. Например, областные власти снимут запрет на количество детей в группах детского сада. По правилам в «красной» зоне в группах могут быть не больше 17 ребят, но это вскоре изменится.

Добавим, что эпидситуация пока что хуже всего во Всеволожске. Именно этот район один-единственный, попавший в «красную» зону со строгими ограничениями.