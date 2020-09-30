Петербурженка устроила поножовщину на борту научно-исследовательского судна «Профессор Логачев»

Судовой повар устроила поножовщину на научном судне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению необычное дело. В попытке убийства обвиняется местная женщина, работавшая судовым поваром (коком) на научно-исследовательском корабле «Профессор Логачев». Именно на борту судна и произошла праздничная поножовщина.

- По версии следствия, 8 марта 2020, в каюте указанного судна, ошвартованного в морском порту Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах, подозреваемая, в компании двух членов экипажа распивала спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта она нанесла одному из них два удара ножом в брюшную полость, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение.

В результате нападения поварихи, потерпевший был тяжело ранен, но выжил благодаря вовремя оказанной медпомощи. Женщину задержали и сняли с рейса.

Отметим, что научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» имеет порт приписки Санкт-Петербург и относится к ведению Росгеологии.

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