Синоптик рассказал о том, какой будет погода в октябре в Санкт-Петербурге

Начало октября будет теплым, а вот од конец месяца возможны заморозки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода - извечная тема для обсуждения в Санкт-Петербурге. Зимой горожане ждут снега, весной - тепла, летом - солнца, а осенью опасливо смотрят на термометр, ловя последние погожие деньки. О том, какой будет погода в октябре, рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Начало октября будет теплым, первые пять дней продлится бабье лето. Температура воздуха днем составит +14…+18 градусов. Петербург ждут солнечные деньки, - рассказал синоптик «Невским новостям».

А вот с пятого числа погода начнет немного портиться. Станет облачно, пойдут дожди. При этом, хоть и похолодает, дневные температуры останутся выше нормы - от +12 до +15 градусов.

А настоящая осенняя прохлада начнется с 10 числа, осадки тоже никуда не денутся. Неспроста, что одновременно в Петербурге начнется и постоянный отопительный период.

А вот в третьей декаде месяца возможны уже и первые заморозки, которые будут сопровождать сильные дожди и температура в отдельные дни ниже нормы.