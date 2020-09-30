Станцию метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге могут закрыть на капремонт в 2021 году

"Маяковскую" могут закрыть на ремонт уже в начале 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Капремонт станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге перенесли на 2021 год. Это следуют из данных сайта госзакупок, на котором размещен новый конкурс на поиск подрядчика для грядущих работ. Напомним, ранее петербургский метрополитен перенес работы, которые планировали начать еще в мае 2020 года, на неопределенный срок. Как пояснили в подземке, виной тому недостаток денежных средств на предприятии.

- Окончание работ – не позднее 10 декабря 2021 года. Требуется капитально отремонтировать наклонный ход, вестибюль станции, восстановить эксплуатационные характеристики строительных конструкций наклонного хода, а также гидроизоляцию. Необходимо заменить водоотводящие зонты на алюминиевые и сделать капремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, натяжной камеры и камеры станционного затвора, - гласит техническое задание преображения «Маяковской» с сайта госзакупок.

Добавим, что новая стоимость ремонта «Маяковской» составит минимум 385,5 млн рублей, что на 10 млн меньше, чем требовалось ранее.