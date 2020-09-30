Александровскую больницу полностью переведут под прием пациентов с коронавирусом с 1 октября

С 1 октября Александровскую больницу окончательно перепрофилируют под прием больных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александровскую больницу Санкт-Петербурга полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом. Напомним, медучреждение вновь стало инфекционным стационаром с 28 сентября из-за дефицита свободных коек в городе. Больница проработала в обычном режиме больше месяца – с 13 августа.

- Сейчас в стационаре развернуто 250 коек для пациентов с COVID-19, но их число увеличится до 700. В медучреждении уже находятся 350 больных коронавирусом. Преимущество Александровской больницы в том, что она сможет оказывать помощь зараженным инфекцией, которые вдобавок имеют сердечно-сосудистые патологии, - рассказывают в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что сейчас в Санкт-Петербурге больных коронавирусом принимают 14 стационаров – 13 взрослых и 1 детский. Всего развернуто 4076 коек. Наготове, если потребуется, есть 2,5 тысячи мест во временном госпитале в «Ленэкспо».