Улица Рубинштейна станет пешеходной с 20 октября

Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и в праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Улица Рубинштена все-таки станет пешеходной. То, что преподносилось как проект, обрело реальный статус. С 20 октября въезд автомобилям на главную барную улицу Петербурга будет закрыт. Но не всем и не всегда.

- С 20 октября 2020 года на улице Рубинштейна вводится ограничение движения транспортных средств в выходные и праздничные дни, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Вскоре на месте появятся и соответствующие дорожные знаки, а контролировать движение транспорта на улице будет ГИБДД.

Въехать в выходные и праздники на Рубинштейна смогут машины местных жителей, а также транспорт предприятий, находящихся на улице, в том числе доставка товаров, продуктов и так далее.

Кроме того, запрет не распространяется на машины со знаком «Инвалид», которыми управляют или в которых едут люди с ограниченными возможностями.