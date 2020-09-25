Улица Рубинштейна не станет пешеходной, но окрасится в традиционные цвета Санкт-Петербурга

Ввести ограничения проезда на улице Рубинштейна собираются в конце октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Угомонить тусовочную улицу Рубинштейна, чтобы и жителей не обидеть, и рестораторов не ущемить, пытаются не первый год. И вот, правительство Санкт-Петербурга подобралось к введению на барной магистрали реальных мер.

– В качестве одной из них рассматривается ввод ограничений на проезд автомобилей, – сообщили «Комсомолке» в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Но, как подчеркивают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), превращать улицу в пешеходную не планируют, ведь движение транспорта полностью на ней останавливать не станут.

Ограничение проезда предлагают вводить только по выходным и праздникам Фото: Олег ЗОЛОТО

– Будет сохранен проезд для резидентов, обслуживающей техники, экстренных служб, – поясняют в ведомстве. – Улицей смогут пользоваться транспорт организаций федеральной почтовой связи и автомобили граждан, которые живут либо работают в этой зоне. Также мера не коснется маршрутного транспорта (его, впрочем, пока на Рубинштейна нет . –Прим. ред.), автомобилей под управлением инвалидов I и II групп, а также перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

Кроме того, ограничение проезда предлагают вводить только по выходным и праздникам. С этой задачей справится тандем дорожных знаков «Движение запрещено» и «Субботние, воскресные и праздничные дни».

– При этом сохранится возможность остановки специализированного автотранспорта (мусоровозов) для погрузки твердых коммунальных отходов, – добавляют в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Новая схема организации дорожного движения по Рубинштейна уже разработана и отправлена на согласование в ГИБДД. Разработчик – Дирекция по организации дорожного движения – детали ее пока не раскрывает, ведь те же места установки новых знаков еще могут измениться. Проработка схемы чиновниками продлится до конца сентября.

– Реализовать данную схему планируется в конце октября текущего года, – отмечают в КРТИ.

Улицей смогут пользоваться автомобили граждан, которые живут либо работают здесь Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наряду со знаками, как сообщают в районной администрации, на Рубинштейна предлагают организовать платную парковку и видеонаблюдение, а также внедрить другие методы регулирования порядка. Следить за соблюдением новых дорожных правил будет ГИБДД.

Кстати, до середины октября власти совместно с Роспотребнадзором проведут проверку, чтобы найти и устранить нарушения в сфере использования госимущества, благоустройства и торговли.

– Совместно комитеты разработают пилотный проект для сезонных объектов общественного питания на улице Рубинштейна, – добавляют в аппарате Елина. – Проект предусмотрит размещение сезонных объектов общественного питания в едином стиле, который будет соответствовать архитектурному облику и традиционной палитре цветов Санкт-Петербурга.

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